شرطة دبي تواصل «يوم بلا حوادث» 2 سبتمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد الجمهور إلى التعاون لإنجاح حملة «يوم بلا حوادث»، ليكون أول يوم في العام الدراسي المُقبل والموافق 2 سبتمبر الجاري يوماً بلا حوادث مرورية.

كما تقدمت بالشكر إلى كل من شارك ويشارك في هذه الحملة، ليكون هذا اليوم سلوك وثقافة حياة عند الجميع، داعية جميع السائقين وباقي أفراد المجتمع للتسجيل في «وثيقة تعهد» يمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات والتعهدات تشمل الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور من خلال تسجيل أسمائهم أو أرقام ملفاتهم المرورية أو رقم هواتفهم، وذلك على الرابط التالي:

https:/‏‏/‏‏www.dubaipolice.gov.ae/‏‏wps/‏‏portal/‏‏home/‏‏miscellaneouslinks/‏‏day_ without_accident

وتحرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم يوماً بلا حوادث، حاثة السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية بشكل دائم من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق والالتزام بإشارة «قف».