«موارد الشارقة» تطرح برامجها لموظفي الحكومة لشهر سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

طرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جدول برامجها التدريبية لموظفي حكومة الشارقة لشهر سبتمبر في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي الحكومة في جميع المجالات المهنية التخصصية والمساندة، سعياً لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث ستقوم الدائرة بتنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً بواقع 17 برنامجاً في مدينة الشارقة، و10 برامج في المنطقة الشرقية وتتضمن برامج الشارقة: الطاقة الإيجابية، والقيادة الحديثة والقيم الأخلاقية، والموازنة الفعالة ومراقبة التكاليف، والانتماء والولاء الوظيفي، والصحافة الإلكترونية صحافة المستقبل، وصياغة الأهداف الذكية، وتحسين الأداء، والمهارات المتكاملة للسكرتاريا الإلكترونية، وتصميم وسحب العينات الإحصائية، وتطوير الأداء الذاتي والوصول لدرجة الجودة، ومهارات التعامل مع الجمهور متعدد الثقافات، والقائد الابتكاري، وتنمية الموارد البشرية كمدخل للتحسين المستمر، وفنون العرض والإلقاء والتقديم، وإعادة ومراجعة الحسابات الختامية، والابداع والابتكار في تطوير أنظمة العمل، والتحسين المستمر.