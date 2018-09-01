ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سلطان الشحي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة سعيد محمد الشحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة شمل للأفراح في منطقة جلفار برأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعريس وأهل العروسين وأقاربهما، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.