خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس قيرغيزستان وملك ماليزيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الرئيس سورونباي جانبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس سورونباي جانبيكوف وإلى السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا.