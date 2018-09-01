«طرق دبي» تـُطلع «نقل أبوظبي» على تجربتها في «إدارة الامتثال»

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من دائرة النقل بأبوظبي على تجربة الهيئة وأفضل الممارسات المطبقة في مجال «إدارة الامتثال»، والذي يشكل إحدى قواعد الحوكمة المؤسسية في الهيئة لما له من أهمية في بناء ثقافة الرقابة المستمرة للالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم أعمال الهيئة مما يسهم في تحقيق الأداء المتوقع.

وقال عبدالله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة: إن استقبال وفد دائرة النقل بأبوظبي، يأتي في إطار حرص الهيئة على تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وإن الزيارة تضمنت تقديم عرض مرئي اشتمل على تعريف الامتثال وأهميته وعلاقته بالحوكمة المؤسسية، ودور الامتثال في تعزيز المساءلة والشفافية، كما تم أيضاً استعراض إطار الالتزام بالتشريعات ودور الوحدات التنظيمية المعنية بذلك، والسياسة والإجراءات التي تتبعها الهيئة بشأن إدارة الامتثال.

وأضاف: إن نظام إدارة الامتثال يُعَد أحد ممكنات الحوكمة المؤسسية الفعّالة التي تميز الهيئة، وإن الممارسات التي تم تطبيقها في مجال إدارة الامتثال تعتبر شاملة ورائدة وفريدة من نوعها، حيث سعت الهيئة لتحقيق رقابة مستمرة للامتثال للقوانين والتشريعات، وتعزيز إدارة المخاطر الناتجة عن عدم الامتثال بهدف زيادة الكفاءة والمحافظة على مستوى الأداء وفقاً للتوقعات، وبما يساهم في تعزيز الأهداف المنشودة.

وفي نهاية الزيارة، تم تبادل طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل أثرى اللقاء بمزيد من المعلومات والمحاور المهمة لإدارة الامتثال وآفاقه في القطاع الحكومي وتأثيراته الإيجابية على الأداء المؤسسي. ومن جانب آخر، أشاد الوفد بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في هذا المجال، مؤكدين استفادتهم مما تم عرضه عليهم.