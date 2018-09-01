«كهرباء دبي» تركّز على دمج وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

نظم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب الهمم جلسة لعدد من المديرين وقيادات الصف الثاني من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة حول مفاهيم الدمج والتمكين لأصحاب الهمم، وذلك ضمن مبادرة «قيادة دامجة» التي تتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية للقادة في مختلف قطاعات الهيئة حول مفهوم الجهة الدامجة وجهود الهيئة في تضمين الإعاقة ضمن منظومة العمل بما في ذلك السياسات والإجراءات والبرامج ودورة المشاريع والميزانيات وبناء القدرات ورحلة التوظيف وغيرها.

كما تضمنت الأطر التشريعية لحماية حقوق أصحاب الهمم في بيئة العمل في إطار «دليل الدمج والتمكين» الذي طورته الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية استناداً إلى القوانين المحلية لحكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية المتعلقة بدمج أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة تولي أهمية كبرى لدمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم في بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

التزام

وأكد التزام الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

من جانبه أشار الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة إلى أن «التوظيف الدامج» عبارة عن نظام متكامل من التدابير التشريعية والتنظيمية والبرامج والخدمات التي تضمن بيئة عمل منفتحة ومن دون تمييز لجميع القدرات وتعزز من وجود فرص يختارها أصحاب الهمم الذين لديهم الرغبة في العمل ويحصلون على الدعم والتمكين المناسبين لدخول سوق العمل والاستمرار والتطور فيه.