الرميثي يطّلع على سير العمل في «مديرية الظفرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، على آلية سير العمل في مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، وإجراءات تقديم الخدمات المتميزة للمراجعين وجاهزية توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وعقد اجتماعاً لدى وصوله مقر مديرية شرطة منطقة الظفرة، بحضور العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير المديرية، ومديري المراكز والإدارات. وأشاد برعاية ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز الأمن والطمأنينة في إمارة أبوظبي، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومبادرات تطويرية للعمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرص القيادة العامة على تعزيز مشاركة الجمهور في تعزيز الوقاية من الجريمة، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع ليكون دورهم مكملاً لدور الشرطة.

وحث الرميثي العاملين على مواصلة العمل على إسعاد المتعاملين باعتباره في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي التي تسخر إمكانياتها من أجل تحقيق هذه الغاية تجسيداً لجهود حكومة أبوظبي في هذا الجانب وتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الأمني لديهم.