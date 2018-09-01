حمدان بن زايد: علاقات الإمارات ومونتينيغرو متطورة

المصدر: بودغوريستا - وام

استقبل ميلو ديوكانوفيتش رئيس جمهورية مونتينيغرو في العاصمة بودغوريستا، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والوفد المرافق، ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء لرئيس جمهورية مونتينيغرو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية مونتينيغرو وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، مؤكدا أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو تشهد تطورا مستمرا في ظل رعاية واهتمام قيادتي البلدين.

من جانبه حمل رئيس مونتينيغرو سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

سموه وميلو ديوكانوفيتش خلال اللقاء | وام

ورحب بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرص قيادة وحكومة بلاده على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في شتى الميادين، وفتح قنوات جديدة للاتصال والتواصل بين الشعبين الصديقين.

جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنفع، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عبدالسلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبدالله الدرعي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، قد وصل إلى جمهورية مونتينيغرو في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقبال سموه في مطار بودغوريستا الدولي ميلان روتشين مستشار الرئيس للشؤون السياسية وعدد من كبار المسؤولين.