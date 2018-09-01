تخريج 3 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - وام

خرّجت شرطة عجمان 3 دورات نظمها معهد تدريب الشرطة بمشاركة 67 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة حول «القيادة المبنية على القيم» و«النظام الجنائي الموحد» و«لغة المكان لرجال المرور».

شهد حفل التخريج اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد عمر محمد الشامسي مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان، والعقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة.

وفي ختام حفل التخريج قام قائد عام شرطة عجمان بتكريم المحاضرين وهم الدكتور عماد محمد شحاده والرائدين عبدالله راشد علي الكابوري وعلي هيكل محمد، فيما قدم الشهادات لخريجي الدورات.