تعاون تدريبي بين شرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم

المصدر: أبوظبي-البيان

بحثت شرطة أبوظبي تعزيز التعاون في التدريب مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق خطة أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021 وكان العقيد خلفان الكعبي، نائب مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، التقى في مكتبه علي محمد الكعبي رئيس وحدة العمليات والاتصال بمركز المتابعة والتحكم وفريق العمل وناقش الجانبان تعزيز الشراكة وآلية التدريب والدورات التدريبية ورفع كفاءة ومهارات الكوادر البشرية الوطنية.

وأكد العقيد خلفان الكعبي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لافتاً إلى أهمية الشراكة بين الجهتين لتحقيق رؤية الحكومة وأهدافها في الارتقاء المستمر بالخدمات.