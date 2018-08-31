الصحة " تسحب منتج "هامر جينسنغ أند كوفي كاندي" من أسواق الدولة

المصدر: وام

أصدرت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تعميما بسحب منتج " هامر جينسنغ أند كوفي كاندي -Hamer Ginseng &Coffee Candy " من أسواق الدولة وذلك لإحتوائه على مركب كيميائي غير معلن عنه هو" NorTaldalafil "والذي يسبب ردود فعلية سلبية لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو الارتفاع في نسبة الدهون خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية .

و في هذا الصدد .. أوضحت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء بالوزارة أن التعميم بسحب هذا المنتج جاء بناء على تقرير مختبر التحاليل المرجعي لديها و الذي أثبت احتواء المنتج على مادة "NorTaldalafil "و التي تعدّ مادة كيميائية تسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم .. لافتة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت عن خطورة هذا المركب الكيميائي .

و أشارت إلى أن التعميم الموجه إلى وزارة التغير المناخي و البيئة و جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الإتحادية للجمارك و إدارة الأغذية والصحة في بلدية دبي صدر بعد تداول المنتج في الأسواق علماً بأنه غير مسجل لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .. منوهة إلى أن المنتج عبارة عن حبة حلاوة القهوة ويغري حتى الأطفال ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال إستهلاكه من قبل الأطفال.

و طالب التعميم الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده في حال توفره .. و دعا إلى ضرورة اللجوء إلى المستشفيات والأطباء المرخصين من قبل الوزارة أو الجهات الصحية المحلية في حال ظهور أية عوارض غير طبيعية جراء تناول هذا المنتج .

و ناشد الدكتور أمين الأميري في هذا الشأن أفراد المجتمع بضرورة مراجعة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية لأخذ المعلومات الرسمية بخصوص أي شأن طبي أو أدوية أو أية تحذيرات طبية للأدوية والوسائل الطبية.. منوها إلى أنه في حالة رغبة الأفراد بالتأكد من أية معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات

والتعاميم الصادرة عنها يمكنهم التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae أو عبر الرابط الالكتروني لخدمة "طمني" أو الرابط http://www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.aspx .