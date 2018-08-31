حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم أكاديمية «الفنون الأدائية»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2018م بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وبحسب مواد المرسوم تهدف أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إلى تحقيق ما يلي: تقديم برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الفنون الأدائية، وتقديم البرامج المهنية والتدريبية لجميع الأعمار لدعم المواهب والهوايات في مجالات الفنون الأدائية، وتنظيم وتقديم العروض في مجالات الفنون الأدائية لإثراء المجتمع فنياً وثقافياً والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإبراز المكانة الفنية والثقافية للإمارة وتوثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية.

وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط اللازمة لطرح البرامج الدراسية والتدريبية في مجالات الفنون الأدائية، ووضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية واتخاذ كافة الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها من الجهات المعنية بالدولة - إذا لزم الأمر- وإبرام اتفاقيات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد الدولية لدعم برامج الأكاديمية في مجالات الفنون الأدائية وإعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بالفنون الأدائية وإقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من قبل الحاكم.

نصوص

ونص المرسوم على أن تكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التعليم في الأكاديمية طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

كما أورد المرسوم عددا من المواد المتعلقة بالإدارة وجاءت على النحو التالي: يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العليا في الأكاديمية ويعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يشكل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الأكاديمية ويعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس أمناء الأكاديمية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب ما نص عليه المرسوم من: المخصصات الحكومية والإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة أنشطتها وريع استثمار أموال الأكاديمية والتبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

ويكون للأكاديمية موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام.

ويُبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

ويُعْمَل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجالس البلدية

من جهة ثانية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 39 لسنة 2018 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر.

ونص المرسوم على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر يوم الأحد 22 ذي الحجة 1439هـ الموافق 2 سبتمبر 2018م كل في مقره.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.