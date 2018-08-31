«كهرباء دبي» تصادق على مخرجات السياسة الدامجة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة المصادقة على مخرجات السياسة الدامجة لأصحاب الهمم في خطط إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي والشركاء الحكوميين، حيث قدم المشاركون عدداً من التوصيات والأفكار والاقتراحات التي تدعم توجهات حماية أصحاب الهمم حال حدوث الأزمات والكوارث، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لتلك الفئة، والاستعداد والجهوزية لمواجهتها قبل وأثناء وبعد الأزمة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تركز على إسعاد أصحاب الهمم من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على جائزة «الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم» في فئة الجهات الحكومية الكبيرة في الدورة الحادية والعشرين من جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018.