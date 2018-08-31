«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينضم إلى موسوعة المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن انضمامه لموسوعة المرأة الإماراتية التي أطلقها الاتحاد النسائي العام مؤخراً، لتكون أول مرجع إلكتروني موثق حول كل ما يتعلق بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها ورصد تكامل الأدوار لجهود المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية ولإبراز دور المرأة وتنمية قدراتها وصقلها وتمكينها.

وأكدت موزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز، إيمان قيادة الجهاز بأهمية دعم مسيرة المرأة، لافتة إلى أن انضمام الجهاز للموسوعة يأتي ضمن حرصه على تعزيز مسيرة التمكين التي تشهدها المرأة الإماراتية من خلال دعم ومباركة جهود كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة ودعم قضاياها.