تكريم منقذي صغير قرش الحوت التائه بالخور

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كرمت وزارة التغير المناخي والبيئة فرق العمل المشتركة من الوزارة وشرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية، والتي عملت مطلع أغسطس الجاري على إنقاذ إحدى أسماك القرش التي ضلت طريقها لتدخل منطقة خور دبي، ما هدد سلامتها.

وثمّن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة خلال حفل التكريم الذي نظمته الوزارة في ديوانها في دبي، الدور الذي لعبته الفرق كافة متعاونة إنقاذ واحد من أهم الكائنات البحرية.

تنوع

وقال معاليه: «إن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوع كبير منها، والتي تسعى الوزارة ضمن استراتيجيتها ومواكبة لرؤية الإمارات 2021 للحفاظ على استدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تحظى به البيئة المحلية ورفع مستويات التوعية بأهمية تعزيز هذا وبالأخص في البيئة البحرية، وذلك في ظل انتشار أساليب الصيد الجائرة، بالإضافة إلى رواج تجارة زعانف أسماك القرش وبالأخص في دول شرق آسيا، والتي طالت الكثير من أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض».

أهداف

وأضاف معاليه: «أطلقت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي مؤخراً، الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، والتي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك، والتي تضم البيئة البحرية للدولة 72 نوعاً منها تشمل «أسماك قرش، وأسماك المانتا»، واستغلالها بصورة مستدامة، مُحددة التحديات والإشكاليات التي يتعين مراعاتها وإجراءات التغلب عليها».

وتمكنت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية من إنقاذ صغير قرش الحوت الذي أضاع طريقه في مياه خور دبي بالقرب من منطقة الجداف في مطلع أغسطس الجاري. ولدى استلام الوزارة البلاغ، قامت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية بتشكيل فريق عمل من الغواصين المحترفين من الضفادع البشرية ذوي القدرات العالية وعدد من موظفي إدارة التنوع البيولوجي بالوزارة، وتم وضع خطة مبتكرة لإنقاذ سمكة قرش الحوت من خلال تشكيل 3 فرق من الغواصين على متن قاربين، واستغرقت عملية الإنقاذ النوعية لإخراج صغير قرش الحوت من الخور أكثر من 5 ساعات.