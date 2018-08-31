بحث تحسين منظومة الخدمات الجنائية والمرورية في دبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الضباط والأفراد في مقر القيادة للوقوف على أبرز نقاط التحسين في خدمات الشرطة للمتعاملين، والمشاركة في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية ضمن نموذج تحسين الخدمات.

تطور

وقال اللواء عبد القدوس: إن شرطة دبي تؤمن بضرورة مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول إلى النظام الذكي ليواكب توجهات الحكومة في التحول إلى المدينة الأذكى، وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية وتطويرها فيما يتعلق بتقديم الخدمات في القطاعين الجنائي والمروري، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخدمات المبتكرة لإسعاد المجتمع، وإنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر القنوات الذكية.

دعم

وأكد أن شرطة دبي دائماً ما تحرص على دعم الأهداف الاستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ودعم رؤية الإمارات نحو التحول الذكي، وتحقيق الرؤية الوطنية التي تتمحور حول تحقيق السعادة والريادة والإبداع والابتكار، إضافة إلى توفير الخدمات الذكية بسهولة ويسر لجميع المتعاملين مع شرطة دبي، ويوفر الوقت والجهد والمال ويحقق التطلعات المستقبلية، بما يحقق الهدف المنشود بالوصول إلى نسبة معاملات منجزة تبلغ 80% عبر القنوات الذكية.