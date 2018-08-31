بلدية دبي تحصد الجوائز في مؤتمر الأفكار الأميركية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كرم داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، الإدارات الفائزة بجائزة الأفكار الأميركية والتي حصدت فيها الدائرة هذا العام مجموعة متنوعة من الجوائز في مختلف الفئات من منظمة الأفكار الأميركية المتخصصة في مجال الاقتراحات لعام 2018، حيث تميزت مشاركة الدائرة بتقديم مجموعة من الأفكار الإبداعية في مختلف مجالات العمل، والتي تعكس ثراء قطاعات البلدية بعناصر الابتكار والتميز.

اشادةوأشاد الهاجري بالجهود المتميزة لموظفي الدائرة والسعي المستمر لتعزيز مكانة البلدية في شتى المجالات والالتزام الدائم بتقديم الأفضل ترسيخاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة نحو التميز والريادة، مؤكداً على دعم بلدية دبي المستمر للأفكار الإبداعية لموظفيها إيماناً منها بأهمية توفير البيئة الداعمة للإبداع والابتكار.

دعوةودعا مدير عام بلدية دبي جميع موظفي الدائرة إلى مواصلة المثابرة والفوز بالجوائز العالمية والمحلية المختلفة وعدم التوقف عن تحقيق الطموحات وطرح الأفكار والممارسات، التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.