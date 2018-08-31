يوسف الشيباني: «خليفة سات» إنجاز عالمي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بمناسبة إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن موعد 29 أكتوبر الجاري لإطلاق «خليفة سات»: «نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل النهج الراسخ للقيادة الرشيدة ، ويعد مشروع إطلاق «خليفة سات» إنجازاً جديداً ومتميّزاً على الصعيد الإقليمي والعربي والعالمي، يضاف إلى مسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات والنجاحات، كما ستضع هذه الخطوة دولة الإمارات على خارطة الدول الرائدة، ليس في مجال استكشاف الفضاء فحسب، بل جنباً إلى جنب مع كبرى الدول المصنعة للأقمار الصناعية».