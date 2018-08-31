«جداريات زايد» تزين شوارع عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشروع «جداريات زايد» والذي يعد أحد المشروعات المندرجة في مبادرات الدائرة للاحتفاء بعام زايد الوالد المؤسس الذي رسم لشعبه درب المستقبل المزهر واستطاع أن يقود بحكمته الفذة ورؤيته الثاقبة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون منارة للمجد والازدهار.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة رئيس لجنة عام زايد في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة عكفت على إنجاز المشروع الجمالي خلال شهر واحد وذلك بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة من عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة لحرصهما على تزيين الإمارة بجداريات زايد القائد الذي استطاع بإنسانيته العظيمة أن يسطر نموذجاً خالداً ويدون بأحرف من نور سيرة عطرة لوالد لم يدخر جهداً يذكر لرسم البسمة على وجه كل مواطن ومقيم في دولتنا الغالية.

وذكر أن الدائرة أوكلت مهمة الإشراف على المشروع لفريق من الموظفين الأكفاء الذين تواصلوا مع فنانين محترفين لرسم الجداريات بحرفية عالية تليق بمكانة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان،طيب الله ثراه، حيث تم اختيار 3 مواقع مهمة في 3 اتجاهات مختلفة لتقاطع جسور الشيخ خليفة والتي تعتبر ملتقى أهم الشوارع الرئيسية والمحورية بمدينة عجمان.