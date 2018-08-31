مواصلات الإمارات تشارك في حملة «يوم بلا حوادث»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تشارك مواصلات الإمارات في حملة «يوم بلا حوادث»، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، وهي مبادرة مجتمعية طوعية تهدف إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وتوعيتهم بقواعد المرور.

دعم

وأكّد خالد شكر مدير البيئة والسلامة والصحة المهنية، أن المؤسسة حريصة على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وكذلك دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتكامل الأمثل بين مختلف الجهات، مشيراً إلى أن مشاركة المؤسسة جاءت لتعكس التزامها بتحقيق عنصر السلامة، والذي يعد إحدى القيم المؤسسية لمواصلات الإمارات، وذلك باعتبار المؤسسة إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تقديم خدمات النقل المدرسي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي تتجاوز خبرتها 36 عاماً.

توعية

وأوضح شكر، أن المؤسسة تسهم في حملة «يوم بلا حوادث» من خلال توعية الموظفين بأهمية الحملة وأهدافها من خلال نشر رسائل توعوية في شبكة الاتصال الداخلي، إضافة إلى حث الموظفين على الاشتراك في الحملة من خلال التسجيل الرسمي في الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع الحملة تم تكثيف البرامج التدريبية على السائقين وخصوصاً قبل بداية الموسم الدراسي لضمان الحد من الحوادث المرورية، وأيضاً توزيع مطويات توعوية حول السلامة المرورية على الطرق.