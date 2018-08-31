ميثاء الشامسي تستقبل السفير الصربي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ستانيمير فوكيتشيفيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة في إطار التعارف وتوثيق العلاقات بين البلدين.

ورحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفير فوكيتشيفيتش، وتمنت له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مشيدة بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات، بالإضافة إلى اقتراح سبل لتعزيز هذا التعاون.

وأكدت الشامسي أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها. ومن جانبه أشاد السفير ستانيمير فوكيتشيفيتش بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، مؤكداً أن جمهورية صربيا حريصة على أن تكون هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين على مستوى الصحة والتعليم والاستثمار.