انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في النصف الثاني من سبتمبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال شهر سبتمبر المقبل خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، إذ يعد سبتمبر الشهر الأخير من أشهر الصيف، ويبدأ فصل الخريف جغرافياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي في 21 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

أرصاد

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن تأثير منخفض الهند الموسمي سيبدأ في الضعف تدريجياً خلال الشهر، وإن استمر تعرض البلاد أحياناً لموجات حارة وجافة نتيجة لتكوّن منخفضات حرارية صحراوية وسط الجزيرة العربية، يصاحبه رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتبقى المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي الذي يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية ممطرة. وتسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البحر.

رطوبةوتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 50%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ويتوقع أن يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى بين و38 و41 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 26 و28 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة 51.1 درجة مئوية في مخيرز سنة 2016، فيما سجلت أقل درجة حرارة على جبل حفيت سنة 2013 والتي بلغت 15.5 درجة مئوية.

بيانات

وبحسب البيانات التاريخية للمركز الوطني للأرصاد، فإن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 يوماً، وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 86.4 ملم في جبل حفيت سنة 2006.