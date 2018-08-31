شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر عالمي للمكتبات

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في المؤتمر العالمي للمكتبات ومصادر المعلومات، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في كوالالمبور بماليزيا.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية، رئيس اللجنة الفنية للقراءة، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعزز دعائم الفكر الإبداعي، ورعاية المواهب العلمية، لافتاً إلى الدور المؤثر الذي تؤديه المكتبات في النهوض بأداء المجتمعات إلى أفضل المستويات. وأوضح أن رسم المستقبل المعرفي لمنتسبي شرطة أبوظبي، يأتي وفق رؤية القيادة الرشيدة، ويقينها التام للاستعداد للمستقبل عبر تسليح الأجيال بالعلم والريادة المعرفية، واستنهاض عقول أبنائها، ودفعهم إلى البحث والاستقصاء والتعلّم، وتطوير مخزونهم المعرفي، والإسهام بفاعلية في استدامة النهضة الحضارية والعلمية.

ترأس الوفد، المقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وضم: فاطمة أحمد لاري، رئيس قسم استشراف المستقبل في إدارة «الابتكار»، وصديقة البلوشي من شرطة أبوظبي. وقال المقدم الكعبي: إن شرطة أبوظبي تركز جهودها في المرحلة المقبلة على بلورة رؤية محفزة لتعزيز مسارات تطويرية، في توظيف العلوم المكتبية، تسهم في بناء أجيال من المفكرين والمبدعين، وابتكار طرق منهجية جديدة تواكب مستجدات المستقبل في عالم المكتبات وكسب المعلومات.

وتركز أوراق العمل على آليات ومقاييس نشر المعرفة في المكتبات، وخطة الأمم المتحدة المستقبلية 2030 بخصوص المكتبات. وتقنيات «البلوكشين» في عالم المكتبات، والبيانات الكبرى ومستقبل الخصوصية في مجال المكتبات، والذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.