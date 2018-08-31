الشريفي يحتفي بفريق دعم الأعمال في مركز اتصال حكومة أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

كرم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمقر القيادة العامة، فريق دعم الأعمال بمركز اتصال حكومة أبوظبي التابع لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية تقديراً لجهودهم المخلصة وتعاونهم المستمر مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وشمل التكريم منى عبدالله المرزوقي مدير - دعم الأعمال بمركز الاتصال، وأميرة راشد البوسعيدي «محلل دعم الأعمال» ومحمد سعيد الحربي «محلل دعم الأعمال» بمركز الاتصال.

وقال اللواء الشريفي إن شرطة أبوظبي تتبنى خطة التحول الرقمي لتقديم خدمات شرطية تتميز بالابتكار وذات قيمة مضافة ونمط غير تقليدي، مستهدفة المتعاملين والعاملين بما يضمن تحقيق أقصى درجات الرضا عن تلك الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد بدور المكرمين وإسهاماتهم الرائدة ضمن الجهود التطويرية تحت مظلة حكومة أبوظبي، مؤكداً اعتزاز الشرطة بعلاقتها مع شركائها، وسعيها المستمر لتطوير منظومة تعاون وشراكة متميزة تحقق متطلبات السعادة للمجتمع، ورفع معدلات مؤشرات الرضا عن خدماتها المشتركة لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.