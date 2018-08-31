«شيفرة الملكة بلقيس» محاضرة لتوعية النساء بسبل تحقيق السعادة

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز شرطة المرقبات محاضرة بعنوان: «شيفرة الملكة بلقيس» ألقتها المدربة آسيا القرشي، لتوعية النساء بسبل تحقيق السعادة والتوازن النفسي في مختلف جوانب حياتهن، وذلك ضمن احتفالات شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية.

وقالت العريف أول منال عبد الرحيم الجوهري، منظمة ومنسقة المحاضرة: «إن شرطة دبي تولي العناصر النسائية اهتماماً بالغاً، وتحرص على تحقيق السعادة لهن على المستوى المهني والشخصي كذلك، فتطلق مبادرات متنوعة سواء ما يخصهن كموظفات أو أمهات، للمساهمة في تحقيق التوازن النفسي بين حياتهن المهنية والعائلية، ما يرفع من إنتاجية عملهن في المؤسسة».