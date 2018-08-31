شرطة أبوظبي تمنح 3 ضباط من منتسبيها جائزة أفضل محقق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

كرّم قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثلاثة ضباط من منتسبيه بجائزة «أفضل موظف في مجال التحقيق».

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير القطاع بالإنابة، خلال التكريم، حرص واهتمام شرطة أبوظبي على دعم منتسبيها لتحقيق التميز المؤسسي والفردي، وتحسين بيئة العمل الشرطي والخدمي، مما يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء في العمل والأداء والجودة.

وأثنى على جهود الفائزين، وحفّـزهم على الاستمرار في الريادة والتميز، والحفاظ على المنجزات التي تحققت في مسيرة الأمن والأمان، مؤكداً سعي شرطة أبوظبي إلى تحقيق تطلعاتها من خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركّز على العمل بفعالية لتصبح الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ونال النقيب سالم راشد القمزي، المركز الأول، فيما حقق الملازم أول عمر عيسى الأميري، المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الملازم أول عمر حربي العامري.

حضر التكريم، العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، مدير مشروع الجائزة.

وأشاد بجهود المكرمين وتفوقهم، موضحاً أن الجائزة أتاحت الفرصة للعاملين للتنافس في هذا المجال، وتضمنت شروطها عدداً من المعايير الميدانية التخصصية التي تسهم في تحسين مؤشرات الأداء في مجال العمل الشرطي والأمني.

وأعرب الضباط عن بالغ سعادتهم بالفوز، معتبرين الجوائز التي حصدوها محفزّاً لهم لتقديم المزيد من الإبداع في مسيرة العمل الشرطي المتكامل والحديث.