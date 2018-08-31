«صحة» تنظم المؤتمر الدولي الثاني للوقاية من العدوى

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مؤتمرها الدولي الثاني للوقاية من العدوى ومكافحتها بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة العدوى، وذلك بفندق جميرا في أبراج الاتحاد في الفترة من الـ 13 وحتى الـ 15 من سبتمبر 2018.

مشاركة

ويسلط المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من خبراء مكافحة العدوى من داخل الدولة وخارجها الضوء على إدارة البرامج المبتكرة لمكافحة العدوى، ومكافحة البكتيريا المتعلقة بالأمراض المعدية والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة النفايات وفق المعايير الدولية. كما يناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام قضايا مكافحة العدوى البيئية وأفضل الممارسات للتنظيف والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، وبحث مستجدات مكافحة العدوى من خلال المحاضرات وورش العمل التي تستهدف كافة متخصصي الرعاية الصحية ممن يتعاملون مع العدوى أثناء ممارساتهم اليومية.

توعية

وذكرت شركة «صحة»، أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي هو رفع وعي متخصصي الرعاية الصحية بمجال الوقاية من العدوى، وتمكين المجتمع الطبي المحلي من التعرف إلى أحدث الممارسات الطبية العالمية المثبتة بالدليل العلمي في هذا المجال.