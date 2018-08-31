«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال لقائه أمس بمقر الهيئة مع وفد من بنك المشرق برئاسة أحمد عبدالعال نائب الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة البنكية للتعاون والاستثمار بالبنك، تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإمكانية تركيب أجهزة في مراكز خدمة المشتركين لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف للتحول الذكي والتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد الليم أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات المشتركين من خلال استقصاء رضاهم الذين يجرونه مباشرة في مراكز خدمة المشتركين أو من خلال ملاحظاتهم التي ترد عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي أوعن طريق التطبيق الذكي، مشيراً إلى أن جهود الهيئة ومبادراتها تهدف لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية.

وأوضح أن الهيئة تحرص باستمرار على تلبية احتياجات ومتطلبات المشتركين لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية وأفضلها حيث يُوفر طرح الخدمات الإلكترونية إمكانية إنجاز المعاملات في أي مكان وزمان والاستفادة من المميزات الأخرى لإتمام المعاملات بالطريقة الأسرع والأكثر ملاءمة وبأمانٍ تام.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة ما بين الهيئة وبنك المشرق فيما يتصل بمشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات والتعاون في تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات.