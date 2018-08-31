بيان سفارة الإمارات في بغداد حول "السوبر سفير"

المصدر: وام



أصدر المكتب الإعلامي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد اليوم البيان التالي:

"نشرت صحيفة "الأخبار" في عددها رقم 3551 الصادر يوم الأربعاء 29/8/2018م تقريراً حمل عنوان " السوبر سفير" في بغداد ..على خطى السبهان!" تضمن الفبركات والأضاليل نفسها التي عودتنا عليها الصحيفة اللبنانية في إطار دورها الإعلامي الذي يفتقر إلى الصدق والمصداقية في نقل الأخبار والمواضيع وفق توجه واضح الأهداف والنوايا، كما الجهات الممولة والتي تم توثيق دعمها للتطرف والإرهاب والترويج له عبر منصاتها الإعلامية.

و يهم المكتب الإعلامي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد أن يؤكد التالي..

1- ما ينشر لن يثنينا عن متابعة الدور الدبلوماسي الذي نقوم به، وحاولت الصحيفة اللبنانية تشويهه في بيروت وواشنطن والخرطوم ومسقط والرباط، واليوم في بغداد خدمة لمصالح أطراف معروف ولاؤها وغاياتها.

2- إن حملة التعتيم على الحقائق ودس الأخبار المغلوطة، والذي عرفت به صحيفة "الأخبار" سيعزز سياسة الإمارات ومصداقية توجهها أمام أخبار كاذبة تفتقد للمهنية والأخلاق الإعلامية المطلوبة.

3- إن الاستمرار بنشر الأخبار الكاذبة ضمن ما يسمى ملف "الإمارات ليكس" لن يكون إلا دافعا جديدا للاستمرار على نفس النهج والسياسة التي يحاربها كثر عبر كافة الوسائل غير المشروعة، ومنها ضخ الأموال لإثارة الشبهات، وهذا يدخل ضمن التحركات القطرية واستغلالها الساحة اللبنانية من أجل تحقيق الاستهداف في بلد مفتوح إعلاميا.

4 - تؤكد السفارة مجددا أن سعي قطر عبر أدواتها الإعلامية ومنها صحيفة "الأخبار" للتعرض لدولة الإمارات يعبر عن سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير و توفير البيئة المناسبة عبر إحتضان الجماعات الإرهابية.

وأخيرا يهيب المكتب الإعلامي بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد بجميع العاملين بوسائل الإعلام توخي الحيطة وأخذ معايير المصداقية في سلم أولويات ما ينشر، لأن الإعلام يعتبر مهنة لها مكانة ودور في خلق رأي عام وليس مجرد أداة من أدوات أنظمة تحاول تلميع صورتها ورفع الشبهات عنها".