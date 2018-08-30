32.5 ألف سيدة أعمال مواطنة في دبي

المصدر: Ⅶدبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي أن 32510 سيدات أعمال إماراتيات يمتلكن بشكل كامل أو جزئي 28136 رخصة تجارية حسب آخر إحصائيات 1 أغسطس 2018.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أشارت إيمان حيدر، مدير أول قسم التسجيل التجاري في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، إلى أن الشركات «ذات المسؤولية المحدودة» في مقدمة الشكل القانوني لرخص أعمال السيدات الإماراتيات، حيث استحوذت على 17862 رخصة أي ما يشكل 63.4% من إجمالي رخص المواطنات، تليها المؤسسات الفردية بواقع 7890 رخصة أي 28% من الإجمالي، وحلت شركات «الأعمال المدنية» ثالثاً بـ1406 رخص، ما يمثل 5% من إجمالي الرخص المملوكة من قبل المواطنات في دبي، بالإضافة إلى 165 شركة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد (ذ.م.م)، إلى جانب 84 شركة تضامنية و42 شركة «توصية بسيطة» و110 فروع لشركات أجنبية و5 فروع لشركات خليجية و136 شركة مساهمة عامة و121 شركة مساهمة خاصة.

ومن حيث توزيع رخص سيدات الأعمال المواطنات على فئات الأنشطة، لفتت حيدر إلى أن 20156 رخصة تتخصص في الأنشطة التجارية و7282 في الأنشطة المهنية، بالإضافة إلى 374 رخصة سياحية و324 رخصة صناعية.

فيما تركزت أبرز الأنشطة الفرعية للرخص في مجموعات قطاعية يأتي في مقدمتها مجموعة الألبسة الجاهزة، تليها المقاولات وما يتعلق بها ومن ثم الأنشطة التجارية الأخرى، تليها مجموعة الإلكترونيات، ومن ثم صيانة المباني والحراسة والتنظيف، إلى جانب المطاعم والمقاهي تليها النقل والشحن والتخزين ومن ثم الاستشارات والإدارة والمعلومات، بالإضافة إلى تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية ومن ثم الخياطة النسائية والتصميم تليها تجارة المواد الغذائية بالإضافة إلى تجارة مواد الغذاء ومن ثم الصالونات النسائية.

وأظهرت البيانات تسارع وتيرة دخول المرأة الإماراتية عالم المال والأعمال من خلال النمو المطرد في أعداد المواطنات اللواتي يمتلكن رخصاً تجارية سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي كشريك.

وأوضحت حيدر التطور التاريخي في أعداد الرخص التجارية الجديدة المملوكة من قبل مواطنات، حيث بلغ عدد الرخص 61 رخصة فقط بين 1963 لغاية 1970، وارتفعت إلى 171 رخصة بين 1976 لغاية 1980، وبلغ عددها 297 رخصة بين 1981 لغاية 1985، لتواصل النمو إلى 461 بين 1986 لغاية 1990 و725 رخصة بين 1991 لغاية 1995، وتسارعت وتيرة نمو رخص سيدات الأعمال الإماراتيات لتصل إلى 1534 رخصة بين 1996 - 2000 لترتفع إلى 3588 رخصة بين 2001 لغاية 2005 و5883 رخصة بين 2006 لغاية 2010، فيما تم إصدار 13725 رخصة جديدة للإماراتيات بين 2011 و2017. وبلغ عدد رخص الشركات المملوكة من مواطنات والتي تم إصدارها من اقتصادية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 1631 رخصة جديدة.

وحلت منطقة المرر أولاً بين مواقع رخص المواطنات في دبي، حيث استحوذت على 1925 رخصة تليها منطقة نايف بـ1904 رخص، وجاءت منطقة عيال ناصر ثالثاً بـ1703 رخص وبرج خليفة رابعاً بـ1634 رخصة، أما دبي الجديدة فاستحوذت على 1048 رخصة، وتتخذ 928 رخصة من منطقة بور سعيد مقراً لها.

مؤسسات

كشفت اقتصادية دبي أن 12 مؤسسة تجارية أسستها سيدات أعمال إماراتيات في ستينات القرن الماضي لا تزال تعمل حتى الآن، وهي جميعها مؤسسات فردية أي بملكية 100% للمرأة، وتتنوع أنشطتها بدءاً بالتجارة العامة مروراً بالمقاولات وصولاً للمطاعم والخدمات وغيرها.