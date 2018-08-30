مؤتمر التقنيات الناشئة في دبي سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف دبي مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة في الفترة 23 - 24 سبتمبر القادم، ويهدف المؤتمر إلى عرض أهم التطورات والاختراعات في مجال التقنيات الناشئة حول العالم، ويجمع رؤساء الشركات وقادة التقنية ورواد الأعمال والتكنولوجيا تحت مظلة واحدة لمناقشة كيفية الاستفادة منها وتوظيفها في إيجاد حلول للتحديات التقنية وإتاحة الفرصة للتواصل مع أصحاب الخبرات والعلوم في مجالات التكنولوجيا.

وفي السياق أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن استقطاب العقول الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينها وتزويدها بالمعرفة وتوظيف الإمكانيات بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والتقنيات الناشئة يسهم إعداد الكوادر الشابة على أسس معرفية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وأضاف خلفان بلهول: «نجحت دبي خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من منصات التقنية الجديدة والتزود بالعلوم والمعارف التي تعزز من قدرات الشباب وتبوؤ دورهم في استشراف مستقبل مبني على إيجاد الحلول للتحديات التقنية عبر احتضان الشباب المبتكرين ومؤسسي المشروعات الريادية التي تسهم في صناعة المستقبل وخدماته».

مستقبل

ويستضيف المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة هيكل ميديا أكثر من 20 متحدثاً عالمياً ومحلياً، للحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا اليومية واقتصادات العالم، وأبرز التحولات الجديدة في مجالات الطاقة، إضافة إلى الحديث عن المدن الذكية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا النانو والهندسة الحيوية التي ساهمت في إحداث تغييرات جذرية في عدد من القطاعات.

وقال عمار هيكل، الرئيس التنفيذي لشركة هيكل ميديا، الناشر الإقليمي لمنصة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية: «مؤتمر إيمتيك مينا هو بداية لمنصة إقليمية للتقنيات الناشئة وتطبيقاتها، وتعزيز لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا. وسيجمع المؤتمر في دورته الأولى في دبي كبار المتحدثين في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك عدد من أهم أساتذة جامعة إم آي تي العريقة. وسيسمح المؤتمر للحضور من الإمارات والمنطقة الاطلاع على آخر الأبحاث التي أثبتت فائدتها على صعيد تطوير الأتمتة والعمل الحكومي والاستدامة».

كما يسلط مؤتمر «إيمتيك مينا» (EmTech MENA) الضوء على التقنيات الناشئة والابتكارات الجديدة التي تعتمد على الريادة، وتسخيرها في البحث عن آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي ووضع حلول لها بما يخدم صناعة مدن المستقبل وحصد المؤتمر حتى اللحظة أكثر من 200 ألف مشاركة.

تكريم

وسيتم خلال المؤتمر أيضاً الكشف عن قائمة «مبتكرون دون 35» التي أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن فتح باب الترشح فيها، وتهدف إلى إبراز أصحاب الابتكارات ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً تقديراً لمساهماتهم في إيجاد حلول جديدة غيّرت من أسلوب الحياة وقطاع الأعمال في عدة مجالات منها التكنولوجيا الطبية والحوسبة والاتصالات وريادة الأعمال والطاقة والوسائط وشبكة الإنترنت. وقد شملت القائمة السنوية خلال السنوات الماضية العديد من أصحاب الأسماء العالمية بينهم مؤسسو شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«تمبلر» و«غوغل».