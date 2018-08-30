مجلس قيادات شرطة دبي يناقش التحول الذكي لإجراءات المرور

المصدر: Ⅶدبي - البيان

ناقش الاجتماع الدوري لمجلس القيادات العليا في شرطة دبي، الذي ترأسه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، التحول الذكي لإجراءات المرور، ومبادرة «خذ بيدي»، ودور القيادة العامة لشرطة دبي في مجال الريادة المؤسسية الأمنية، كما ناقش قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، وآخر المستجدات الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع الأخرى.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات. كما حضره اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

الجدير بالذكر، أن مجلس القيادات العليا في شرطة دبي تأسس بقرار إداري رقم 14 لعام 2014، ويختص برسم ومناقشة الخطط الاستراتيجية لشرطة دبي، بمستوياتها الثلاثة (الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأمد)، بالإضافة إلى الخطط الفنية الطارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.