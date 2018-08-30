101 موظفة في «إسعاف دبي»

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، بمشاركة فنيات الطب الطارئ والمسعفات والإداريات والسائقات.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن المؤسسة تضم ضمن كوادرها الوظيفية 101 موظفة بينهن القياديات وفنيات الطب الطارئ والمسعفات والسائقات اللاتي أثبتن كفاءتهن وتميزهن في كل ما تولينه من مهام ومسؤوليات إدارية وفنية وميدانية، حيث يعملن لخدمة الوطن وإنقاذ الأرواح على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن المؤسسة طرحت برنامجين دراسيين بالتعاون مع كليات التقنية العليا خلال العام الجاري، البرنامج الأول هو دبلوم الخدمات الطبية الطارئة مدته سنتان، والثاني شهادة فني الطب الطارئ مدته سنة واحدة فقط.