شرطة أبوظبي توزع الورود على منتسباتها في يوم المرأة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وجه اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي بتوزيع الورود وبطاقات التهنئة للمنتسبات بمختلف قطاعات شرطة أبوظبي، وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية.

وقام مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي بتوزيع 4600 من الورود للمنتسبات بمختلف الإدارات في أبوظبي والعين والظفرة.

وقالت النقيب وجدان المطيري مدير المركز إن توزيع الورود اشتمل على بطاقات تضمنت أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن المرأة ودورها في مسيرة العمل الوطني.

وأوضحت أن المبادرة تأتي تقديراً من القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني.