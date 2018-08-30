«كهرباء دبي» تطلق «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق «متجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي، حيث توفر الخاصية الجديدة عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز سعادة متعامليها وتقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم.

باقات

وتشمل العروض التي يوفرها المتجر خصومات على باقات الاتصالات، وخدمات المصارف، والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما تؤدي الهيئة دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً تسهم في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. ونحرص في الهيئة على طرح وتطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في توفير تجربة متفردة لجميع متعاملينا من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهل حياتهم وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

مكانة

وأكد الطاير أن إطلاق «متجر ديوا» يأتي ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجزء من حياة كل فرد وكل أسرة في المجتمع تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وتحقيق سعادتهم، مشيراً إلى أن إطلاق «متجر ديوا» جاء عقب استطلاع آراء وملاحظات المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع بشكل عام، حول خدمات الهيئة للتعرف إلى مقترحاتهم حول خدمات القيمة المضافة التي يمكن أن توفرها الهيئة وتسهم في تعزيز سعادة المعنيين.

تشجيع

ويهدف «متجر ديوا» كذلك إلى تشجيع متعاملي الهيئة على استخدام تطبيق الهيئة الذكي الذي يوفر جميع خدماتها على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. ويمنح التطبيق الذكي الذي يدعم أبرز المنصات العالمية بما في ذلك (آي.أو.أس) وأندرويد، المتعاملين تجربة سلسة وموحدة. كما تتوافر خدمات الهيئة الذكية على تقنيات إنترنت الأشياء مثل أنظمة أجهزة سامسونج للترفيه المنزلي، وساعات سامسونج جير الذكية، وساعات آبل الذكية. كما توفر الهيئة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) الذي يتوافق مع مختلف الأجهزة والهواتف الذكية.