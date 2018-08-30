«دورية السعادة» بقيادة عناصر نسائية تكافئ 10 سائقات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

قادت عناصر نسائية من مديرية المرور والدوريات، في قطاع العمليات المركزية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي «دورية السعادة» التي جابت شوارع أبوظبي؛ تعبيراً عن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد».

وكافأت عناصر الدورية عشر سائقات من الملتزمات أثناء قيادة المركبة، وقدمت لهن «قسائم هدايا السعادة»، لإسهاماتهن في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

وعبّرت السائقات المكرمات عن امتنانهن لشرطة أبوظبي بالتكريم من دورية السعادة؛ تقديراً لالتزامهن بقواعد وأنظمة السير والمرور.

جدير بالذكر، أن شرطة أبوظبي توفر إمكانات كبيرة لعـــناصر الشرطة النسائية للإبداع والتمـــيز والابتـــكار في مجالات العمل الشرطي والأمنــي، وتقوم المرأة الإماراتية في جهاز الشــرطة والأمن بأدوار رائدة ومهمة في تعزيز مسيرة التحديث والتطوير والارتقاء بالعمل إلى أفضل المستويات.