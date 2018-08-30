حميد المطيوعي: دور حيوي للإماراتيات في المحافل الدولية

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش

قال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»: «يشرّفنا، ونحن نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، أن نرفع أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية ورئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي أرست دعائم النهوض بالمرأة الإماراتية لتمثل الإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية، بدعم ومباركة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه،. ونثمن عالياً الإنجازات النوعية التي ترتبط باسم بنات الإمارات اللاتي يواصلن السير على درب التميز والريادة، وصولاً بدولتنا إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم.