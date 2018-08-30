سحب تشغيلتين من دواء «Leflocad» من الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلتين من كبسولات Leflocad 500 mg، رقمي: LF217017 وLF 217028، وذلك على خلفية القرار الطوعي للشركة المصنعة للدواء «جوبلانت» بسحب التشغيليتين بسبب استخدام صورة مختلفة من المادة غير الفعالة «Crospovidone» فيهما.

ويستخدم هذا الدواء المسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعلاج مرض بكتيري يؤدي إلى التهابات جلدية وتنفسية.

ومن جهتها، طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من وكيل الشركة المعتمد سحب التشغيلتين المتأثرتين من المنتج من أسواق أبوظبي وطلبت من الصيدليات التوقف الفوري عن صرف هاتين التشغيلتين وإعادتهما للمورد والإبلاغ عن أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج إلى برنامج اليقظة الدوائية.