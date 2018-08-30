شرطة أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة بالمناسبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد» تقديراً لعطائها المستمر وجهودها في بناء المجتمع، ودعم تمكينها بجميع المجالات، وفق رؤية القيادة الرشيدة التي وفرت الرعاية للقطاع النسائي، وتضمنت احتفالات قطاعات الشرطة فعاليات متنوعة أكدت مكانة المرأة والإنجازات التي حققتها في مسيرتها الرائدة.

وأشاد قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، بالإنجازات الكبيرة والمتميزة لابنة الإمارات في مسيرة بناء ونهضة الوطن.

واحتفلت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بيوم المرأة الإماراتية، بإقامة فعاليات تجسد مكانة المرأة ودورها الريادي، وملتقى ناقش تمكينها وجهودها في جميع المجالات، وأكدت الاحتفالية دور المرأة في بناء المجتمع والإسهام في مسيرة النهضة الوطنية، وإبراز جهود المنتسبات في تطوير الخدمات.

ومنحت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في قطاع أمن المجتمع منتسباتها ساعتي سعادة ورياضة. وأعرب العميد علي سالم البادي، مدير الإدارة، عن تقديره لجهود المرأة الإماراتية في مسيرة العمل الوطني وتميزها في الإبداع والابتكار في مجالات العمل الشرطي وغيره من المجالات التي تخدم فيها الوطن. وأقيمت ضمن الفعالية ورشة عمل حول إنجازات المرأة الإماراتية، بحضور العقيد فيصل الحمادي نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط والمدنيين.

وكرّمت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي عدداً من منتسبات المديرية المتميزات تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في مسيرة العمل الشرطي والأمني. كما كرّمت شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي عدداً من المنتسبات والشركاء احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية.