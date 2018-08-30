حمدان بن زايد: آفاق جديدة للتعاون مع صربيا

المصدر: Ⅶبلغراد - وام

استقبل ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في مقر الحكومة بالعاصمة الصربية بلغراد، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى رئيس جمهورية صربيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين.. مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات.

من جانبه حمل الرئيس الصربي.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

حرص

ورحب الرئيس الصربي بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرص قيادة وحكومة بلاده على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في شتى الميادين وفتح قنوات جديدة للاتصال والتواصل بين الشعبين الصديقين.

جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنفع إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبدالله الدرعي.

فيما حضره من الجانب الصربي سينيسا مالي وزير المالية، ودانيلو سيسميل المستشار الخاص لرئيس حكومة جمهورية صربيا.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وصل الى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقبال سموه في مطار نيكولا في بلغراد نيبويشا ستيفانوفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصربي وعدد من كبار المسؤولين.