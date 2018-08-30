المرأة الإماراتية.. إنجازات متواصلة وطموح بلا حدود

المصدر: Ⅶدبي - البيان

واصل مجتمع الأعمال في الإمارات احتفالاته بيوم المرأة، مبرزاً الإنجازات التي استطاعت المرأة الإماراتية تحقيقها، بفضل الجهود التي أرستها قيادة الدولة، والتي حرصت على توفير كافة السبل لتمكين السيدات باعتبارهن نصف القوة الإنتاجية ومحور التنمية الحقيقية التي شهدتها الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نفس الدرب القيادة الحالية للدولة، والتي عملت على وضع استراتيجيات طويلة المدى تكون المرأة شريكاً أساسياً فيها مدعومة بطموحات بلا حدود.

مسيرة نمو

فقد احتفلت سلطة مدينة دبي الملاحية بهذه المناسبة، ووجه عامر علي، المدير التنفيذي للسلطة، رسالة شكر وتقدير إلى كافة الموظفات الإماراتيات العاملات في سلطة مدينة دبي الملاحية، أعرب خلالها اعتزازه بدورهن الفاعل في مسيرة نمو وتطور السلطة كجهة حكومية رائدة معنية بتنظيم وتحديث القطاع البحري والارتقاء بمكوناته، كما عبر عن فخره بقدرتهن على تنفيذ المهام الموكلة إليهن بكفاءة واقتدار وتميز.

وأشاد عامر علي بإنجازاتهن وإسهامات المرأة الإماراتية بشكل عام في مسيرة التنمية المتواصلة التي تشهدها الإمارات، وطموحها اللامحدود لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية الدائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، استكمالاً لرؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة وإشراكها في مختلف مجالات العمل لتكون شريكة الرجل في بناء الوطن.

دعم كبير

وقالت شفيقة العامري، المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية للعام الثالث، نتقدم بالشكر الجزيل لرائدة نهضة المرأة في الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، «أم الإمارات»، حفظها الله، على الدعم الكبير الذي قدمته سموها ولا زالت للمرأة الإماراتية، ومبادرتها الكريمة بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام، ليكون مناسبة وطنية، ترصد فيها إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية، وليكون رمزاً وهوية لكل إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها في جميع المجالات.

أنشطة ومبادرات

ونظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عدداً من الأنشطة والمبادرات، واحتفلت مع متعامليها والعاملين في مركز إسعاد المتعاملين في الحميدية تقديراً لإسهاماتها المتواصلة وشراكتها المؤثرة في مسيرة نجاح الدولة.

وأوضحت هند الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية، جهود وتفاني الكوادر الوطنية في الدائرة في المساهمة بنمو اقتصاد الإمارة، والمشاركة الفعّالة للكوادر الوطنية النسائية على وجه الخصوص في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث تشكل نسبة الكوادر النسائية الإماراتية 46% من إجمالي العاملين في الدائرة ويعملن في مهن متخصصة، وتبلغ نسبة الوظائف القيادية التي تشغلها الإماراتيات 30% ونسبة الوظائف الإشرافية 44%. وأكدت الظاهري سعي الدائرة إلى تمكين المرأة الإماراتية العاملة وتفعيل دورها والاستثمار في تعزيز قدراتها.

تكريم سيدات

كذلك، احتفى «دبي أوتليت مول»، وجهة التسوق ذات القيمة المثالية الأولى في المنطقة، بيوم المرأة الإماراتية، وذلك من خلال تكريم عدد من السيدات الإماراتيات، حيث مثلن نموذجاً يحتذى به في الإنجاز والتضحية. وتم اختيار السيدات من خلال المشاركة في المسابقة بالتعاون مع إحدى المحطات الإذاعية، حيث دعا مختلف أفراد المجتمع إلى ترشيح واحدة من أقاربهم أو معارفهم ممن تنطبق عليهن شروط المسابقة وأن تكون ملهمة وصاحبة إنجازات.

وتلقى القائمون على المسابقة عدداً كبيراً من الترشيحات، ووقع الاختيار على أربع سيدات للاحتفاء بهن في ذلك اليوم المميز من خلال مشاركة عدد من المتاجر الكائنة بالمول، والتي عملت على إسعادهن وتقديم الهدايا، ومن بين تلك المتاجر كل من مستانغ، ساكوني، في براند غاليري، سينسو، بلازو للمجوهرات، إبيكيول، الجابر للنظارات، فينسي، تشكي تشيز، ميلانو ون، بوينجر، ونبيل للعطور. كما تعاون دبي أوتليت مول مع شركة كريم لتكنولوجيا النقل البري لنقل السيدات من أماكن وجودهن إلى المول. ويشار إلى أن يوم المرأة الإماراتية انطلق لأول مرة في 2015، وذلك بهدف تقدير المرأة الإماراتية وإنجازاتها في مختلف القطاعات الوطنية وتعزيز مكانتها على مختلف الصعد. وجاء اختيار 28 من أغسطس ذلك أنه في ذلك التاريخ تأسس الاتحاد العام النسائي عام 1975. يذكر أن المبادرة تأتي في سياق جهود دبي أوتليت مول الحثيثة والمتواصلة لتكريم المرأة الإماراتية والاحتفاء بإنجازاتها المتنوعة، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة والنجاحات التي حققنها على مستوى العائلة والمساهمة في رفعة أوطانهن.

لقاء مفتوح

واحتفت اقتصادية رأس الخيمة بيوم المرأة الإماراتية متمثلة بفريق تمكين المرأة من خلال دعوة عدد من سيدات الأعمال في الإمارة للقاء مفتوح تحت شعار «نحو تمكين المرأة على نهج زايد» والتي أتاحت الفرصة لهن لطرح مجموعة من الاستفسارات والاقتراحات، حضر اللقاء كل من د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ومحمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة، وقد تم خلال اللقاء عرض محفزات دعم وتسهيل الأعمال، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع صاحبات الرخص التجارية.

ونظمت الدائرة عدداً من الفعاليات كمسابقات للمتعاملين لنشر الوعي بينهم، بالإضافة إلى سحوبات مختلفة، وكذلك مشاركة الدائرة في معرض إنجازات المرأة المقام من قبل إدارة مستشفى صقر الحكومي التابع لمنطقة رأس الخيمة الطبية، بالإضافة إلى المشاركة بحضور الحلقة النقاشية حول المرأة والتراث والتي نظمت من قبل دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير مكتب الاتصال المؤسسي ورئيس فريق تمكين المرأة، إن الدائرة تحتفي سنويا بيوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن عام 2018 يختلف، فهو عام زايد وشعار هذا اليوم يتميز بنهج زايد، كما أضافت بأننا نسعى لأن نبرز للمجتمع إنجازات المرأة الإماراتية من خلال مشاركات الدائرة في مختلف الصعد.

مكتسبات مهمة

فيما قال ماجد المعلا، مدير سوق الحراج بالإنابة، إن الجهود التي بذلها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم المرأة الإماراتية أثمرت عن مكتسبات مهمة تعد مفخرة لأبناء الإمارات فازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل ومسيرة العمل والبناء حتى تصدرّت المرأة الإماراتية اليوم العديد من المؤشرات العربية وحتى العالمية المتعلقة بتمكين المرأة، فاليوم نفخر بأن المرأة الإماراتية هي وزيرة وطبيبة ومهندسة وكابتن طائرة ومستشارة مالية ومحامية ومدرّسة، وهي متواجدة كشريك فاعل وأساسي في كافة ساحات التنمية والتطوير في الدولة، فجميع تلك الإنجازات والطموح الذي يلامس عنان السماء يستحقان منا كل الشكر والتقدير.