يوسف العتيبة:الإماراتيات حققن الريادة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن إن يوم المرأة الإماراتية الموافق 28 أغسطس مناسبة لتقديم التهنئة على المنجزات التي حققتها في بناء الوطن وعلى مساهمتها في تقدم دولتنا وتطورها.

وأضاف: «لقد ساهم الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية في المجتمع على تشكيل صورة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من بين أكثر الدول تقدماً وإبداعاً في العمل وتطلعاً للمستقبل وقد كانت رؤية الأب المؤسس للدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل عقود مضت قائمة على ضمان الحقوق والامتيازات للجنسين وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، الأمر الذي شكل حجر الزاوية في دستور الوطن».

وتابع العتيبة: «اليوم توفر قيادتنا الدعم الكامل للنساء الإماراتيات بحيث أصبحن يشغلن مناصب قيادية في كافة القطاعات على الصعيدين الحكومي والخاص، وقد تم القضاء على الأمية بين النساء بنسبة 91% في الدولة، وتحتل المرأة 30% من المناصب الوزارية، وتشكل 70% من خريجي الجامعات فضلاً عن توليهن مراكز قيادية في قطاع الأعمال التجارية والرعاية الصحية وفي القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاركتهن في السلك الدبلوماسي كسفراء وممثلين لبلادهن».