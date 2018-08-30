«صحة دبي» تدعو لتجديد تراخيص مزاولة المهنة قبل انتهائها بـ 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

طالبت هيئة الصحة في دبي، أمس، جميع العاملين في القطاع الصحي «الحكومي والخاص» التابعين للهيئة، بضرورة تجديد تراخيص مزاولة المهنة قبل انتهاء الترخيص بـ 3 أشهر تجنباً لأية غرامات، وحماية للطبيب وجميع المتعاملين معه، مع ضرورة الالتزام بعدد ساعات التعليم الطبي الواجبة لتجديد الترخيص، والمحددة بـ 40 ساعة للأطباء، و20 ساعة للصيادلة وكادر التمريض، و10 ساعات للعاملين في الخدمات الطبية المساندة. وتتجه هيئة الصحة بدبي إلى تحقيق المزيد من تبسيط إجراءات تراخيص وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وذلك في ضوء النظم والتشريعات المعمول بها وحزمة التسهيلات المتوفرة والداعمة للقطاع الصحي الخاص الذي يشهد نمواً مطرداً بشكل سنوي في دبي.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة تجري مشاورات مكثفة مع دائرة التنمية الاقتصادية لتوحيد مقر تجديد تراخيص المنشآت الطبية الخاضعة لترخيص الهيئة والدائرة،».

ولفت إلى أن عمليات التنسيق الجارية بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتجه لأن تكون الدائرة هي المقر الرسمي لتجديد ترخيص المنشآت الطبية، وذلك في ضوء التعاون المثمر القائم بين الجانبين.