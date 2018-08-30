منطقة عجمان الطبية تقدم فحوصات مجانية

المصدر: عجمان - وام

أكدت إدارة منطقة عجمان الطبية أن مشاركة المنطقة مختلف مؤسسات الدولة في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ما هو إلا تقدير وعرفان لما وصلت إليه المرأة في الإمارات من مستويات متقدمة ومساهمة فاعلة من التقدم والمشاركة الوطنية في مسيرة التنمية في البلاد جنباً إلى جنب مع الرجل.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه قسم الاستراتيجية والمستقبل ومركز سعادة المتعاملين بمنطقة عجمان الطبية.

وتم عرض بعض فيديوهات تتحدث عن إنجازات المرأة في الإمارات، كما تم افتتاح معرض الأسر المنتجة تضمن عدداً من إنجازات بعض الأمهات في مجال إنتاج العطور والملابس والمنتوجات الأخرى. وأقيم على هامش الاحتفال معرض طبي خاص بالمرأة تضمن عمل فحوصات طبية وتقديم نصائح غذائية للحضور.