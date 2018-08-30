51.6 ألف مكالمة تلقّتها شرطة أبوظبي في عطلة العيد

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تلقت مراكز القيادة والتحكم على مستوى إمارة أبوظبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من 19 أغسطس وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه ما مجموعه 51639 مكالمة. منها 32970 مكالمة في مدينة أبوظبي، و15436مكالمة في العين، وعدد 3233 مكالمة في منطقة الظفرة.

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، حرص العاملين في مراكز القيادة والتحكم على مستوى إمارة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور.

وأضاف: إن كوادر المراكز على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية على الفور للوصول إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت، لافتاً إلى توفر أجهزة متطورة وتقنيات حديثة إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، والتي تعزز الجودة في الأداء والوصول إلى مواقع البلاغات في وقت مناسب.