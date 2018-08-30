«الصحة» تعلن برنامج الأطباء الزائرين خلال سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل «برنامج الأطباء الزائرين» لسبتمبر 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، حيث سيقوم الأطباء بزيارة مستشفيات الفجيرة، خورفكان، صقر، دبا، الذيد، مسافي، كلباء والقاسمي لتقديم خدماتهم الطبية في مجال خبراتهم المختلفة وهي جراحة عظام الكتف، أمراض القلب للأطفال، أمراض النساء والولادة، جراحة الأعصاب، جراحة العمود الفقري، العلاج الطبيعي، جراحة التجميل، أمراض القلب التداخلية، أمراض أعصاب أطفال، أمراض الكلى للأطفال، أمراض الرئة للأطفال، والطب الجنيني.