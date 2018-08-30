موزة الشامسي: المرأة الإماراتية سباقة في خدمة الوطن

المصدر: Ⅶ دبي - وام

هنأت الكيميائية موزة الشامسي الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمهات الوطن وفي مقدمتهم أمهات الشهداء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وعبرت الشامسي عن شكرها وتقديرها وعضوات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لشهادة التقدير التي تسلمتها الجمعية من لدن سموها وتعدها وسام شرف وتقدير للعمل التطوعي الكيميائي العلمي في دولة الإمارات والذي توجت فيه الإمارات برئاسة أكثر من دورة لاتحاد الكيميائيين العرب واستضافة عدد من مؤتمراته العربية والدولية والأولمبياد العربي للكيمياء.

وقالت إن ذلك يعد تعبيراً صادقاً عن دور المرأة وقدرتها على التفاعل مع المبادرات المتعددة في الدولة وبذل العطاء لكل من يحتاجه ومشاركتها مع جميع فئات المجتمع رجالاً ونساء لإنجاح عام الخير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.