ملاحقة قانونية لمخالفي مهلة «تعديل الوضع»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المخالفين الذين يعدّلون أوضاعهم ويحصلون على إقامة مؤقتة، ينبغي عليهم إيجاد فرصة عمل لنقل إقامتهم خلال مدة الإقامة «6 أشهر»، وفي حال عدم إيجاد عمل جديد لدى كفيل جديد ينبغي عليهم مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون على أولئك الذين لا يتمكنون من الحصول على عمل، مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت لهم بموجب المبادرة، وليتمكنوا من تجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، ثم العودة لاحقاً إلى الدولة في حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب تأشيرة جديدة.

وأوضحت أنّه لن يسمح للحاصلين على الإقامة المؤقتة «6 أشهر» بالعمل إلا في حال حصولهم على فرصة عمل قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل الجديد.