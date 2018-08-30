تكريم كوادر نسائية أثرت العمل البلدي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن قيادتنا الحكيمة تواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الطاهر في تمكين المرأة وتعزيز موقعها الريادي، وفتح آفاق المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية الشاملة في الإمارات جنباً إلى جنب مع الرجال وفي كافة مواقع الإنتاج والإبداع.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية واحتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية على كافة الصعد، ونجاحها في تحقيق التقدم الحضاري الكبير الذي كان له الأثر في تميز الإمارات عالمياً، وتقدمها واستقرارها.و تم تكريم سبع سيدات موظفات في بلدية أبوظبي أمضين أكثر من 25 سنة في الخدمة وقدم إليهن شهادات التقدير والورود تقديراً لدورهن المهم في خدمة المجتمع والمتعاملين.