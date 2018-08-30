«مساندة» تنظم ملتقى الشركاء للجودة والسلامة المهنية

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكدت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) حرصها على الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية والجودة والارتقاء بأداء شركائها الاستراتيجيين من أجل العمل على تجسيد رؤية حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع وحماية البيئة وسلامة العاملين وتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

وأشارت «مساندة» إلى أن جميع المشاريع تتم فيها مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ واستلام الأصول بعد اكتمال الأعمال والصيانة والتشغيل إلى جانب التأكد من استعمال مواد مطابقة لمواصفات كافة الدوائر الحكومية ووفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.

وأوضحت الشركة خلال تنظيمها ملتقى الشركاء للجودة والسلامة المهنية بحضور أكثر من 366 شخصاً يمثلون مقاولين واستشاريين أن الملتقى يأتي في إطار حرص «مساندة» على التواصل مع شركائها، وأيضاً تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بالخدمات بالشكل الذي يساهم في دعم متطلبات التنمية المستدامة وفق خطة أبوظبي ورؤية القيادة الرشيدة للدولة.

وتناول الملتقى أهم محاور العلاقة التي تجمع شركة «مساندة» وشركائها من حيث جودة الخدمات المقدمة من قبلها، ومستوى التنسيق بينها وبين شركائها الاستراتيجيين، وسبل بناء الثقة مع الجهات المستفيدة.

من جانبه ألقى المهندس حمد المرر المدير التنفيذي لقطاع المراقبة والتحكم في شركة «مساندة» في بداية الملتقى كلمة رحب فيها بالحضور من كل الشركات، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين «مساندة» وشركائها الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة في ظل تلاقي الرؤى والأهداف لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير بنى تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية بما يخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتضمن الملتقى خمسة عروض تقديمية توضح متطلبات مساندة في مجالات تأكيد وضبط الجودة في مرحلتي تصميم وإنشاء المشاريع ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة في مرحلتي تصميم وإنشاء المشاريع ومعاينة وتدقيق الجودة في مرحلة إنشاء المشاريع.